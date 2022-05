Βοιωτία

Θήβα - τροχαίο: Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός ημιφορτηγού

Το βαν, εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Επαρχιακή Οδό Θηβών – Χαλκίδας στη Θήβα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε νεκρός από ημιφορτηγό, το οποίο ξέφυγε της πορείας του υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από ημιφορτηγό και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνέπεια τροχαίου, στην Επ. Οδό Θηβών – Χαλκίδας στη Θήβα Βοιωτίας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2022

