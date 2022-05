Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: μετέφερε ναρκωτικά με ενοικιαζόμενο όχημα

Τι εντοπίσαν οι αρχές στην κατοχή του άνδρα μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν.

Στη σύλληψη 41χρονου ημεδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, της διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της πόλης, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε ο 41χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 1.255 γραμμαρίων.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες του στην περιοχή της Πολίχνης και του Ν. Ρυσσίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αερολιμένα Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Ασφαλείας της πόλης, κατασχέθηκαν ένα δέμα κάνναβης συνολικού βάρους (154) γραμμαρίων, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο σε ντουλάπι κουζίνας και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

