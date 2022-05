Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο (βίντεο)

Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο βρίσκεται στη Συμμαχική Οδό και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο βρέθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε Πυροσβεστικά οχήματα.

Μάλιστα, οι πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος της πόλης, παρά το ότι το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία.

Τα αίτια της πυρκαγιά είναι ακόμη αδιευκρίνιστα και δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο πλησίον Συμμαχικής Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2022

Πηγή: thestival.gr

