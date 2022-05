Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ (εικόνες)

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στον ΒΟΑΚ κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν αργά το πρωί όταν ένα όχημα που κινούνταν στην εθνική, στο ύψος του Πανόρμου στο Ρέθυμνου, ξέφυγε της πορείας του και αφού συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες κατέληξε στο πρανές.

Ευτυχώς, ο οδηγός του οχήματος δεν εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια αφού πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.

πηγή: cretapost.gr

