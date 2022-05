Σέρρες

Σέρρες: Διαρρήκτης… αναρριχητής “άδειαζε” διαμερίσματα

Με ενοικιαζόμενο όχημα έκανε τις κλοπές από τα διαμερίσματα ο συλληφθείς.

Την εξιχνίαση έξι περιπτώσεων κλοπών από οικίες στις Σέρρες, «πέτυχαν» αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας της περιοχής, ταυτοποιώντας Έλληνα, που όπως διαπιστώθηκε, με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια παραβίασε τα διαμερίσματα και τα λήστευε.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άνδρας που συνελήφθη, ενεργώντας κυρίως βραδινές ώρες, αναρριχούταν σε μπαλκόνια οικιών των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν και παραβίαζε διαμερίσματα, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα 16-24 Ιανουαρίου 2022, ο συλληφθείς αφαίρεσε από τις έξι οικίες στις οποίες εισήλθε από το μπαλκόνι, χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 2.880 ευρώ.

Εξακριβώθηκε επίσης, ότι κατά την παράνομη δράση του χρησιμοποιούσε μισθωμένο όχημα από εταιρεία ενοικιάσεων οχημάτων. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

