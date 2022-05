Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή κοντά σε παιδική χαρά (βίντεο)

Τι συνέβη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Άγρια συμπλοκή μπροστά στα εμβρόντητα μάτια παιδιών και γονέων που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην παιδική χαρά επί της οδού Νέστορος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα μεταξύ αλλοδαπών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων 22 χρονών διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και ο δεύτερος στο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν δύο Αφγανοί οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από ομοεθνείς τους οι οποίοι αναζητούνται.

Οι κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν ότι ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο πρόσφατο παρελθόν, με αποτέλεσμα πολλοί «να φοβούνται να βγουν και από τα σπίτια τους».

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και Αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν τους δράστες.

