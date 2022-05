Θεσσαλονίκη

Πατροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

22χρονος σκότωσε τον πατέρα του, ενώ κοιμόταν. Οι λόγοι που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία.

Τη νύχτα, όταν ο 46χρονος είχε πέσει για ύπνο, φέρεται να τον σκότωσε ο 22χρονος γιος του, βάζοντας τέλος στις τεταμένες σχέσεις που πατέρας και γιος είχαν εδώ και καιρό.

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της οικογενειακής τραγωδίας, σε οικισμό Ρομά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές, όπου ομολόγησε την πράξη του.

Ο ίδιος φέρεται να επικαλέστηκε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα που τον ώθησαν στην πράξη του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 5ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε ξημερώματα προς Κυριακή, ενώ είχε προηγηθεί ένας ακόμη καβγάς μεταξύ πατέρα και γιου. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 46χρονο, με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το θύμα έφερε θανατηφόρο τραύμα στο πίσω μέρος της κεφαλής του.

