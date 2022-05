Χαλκιδική

Χαλκιδική: Της άρπαξε μια περιουσία “πουλώντας” της απολύμανση του σπιτιού

Θύμα απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη, η οποία ξεγελάστηκε από γυναίκα που προσποιήθηκε τη δημοτική υπάλληλο.

Απέσπασε από ηλικιωμένη πάνω από 77.000 ευρώ, με πρόσχημα υποτιθέμενη απολύμανση στο σπίτι της, λόγω του κορονοϊού. Ο λόγος για 52χρονη, που το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, προσποιούμενη τη δημοτική υπάλληλο, μπήκε στο σπίτι της 80χρονης παθούσας, στον Άγιο Μάμαντα Χαλκιδικής.

Πείθοντας την ηλικιωμένη να της υποδείξει πού είχε τοποθετημένα τα χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, η επιτήδεια κατάφερε, χωρίς να γίνει αντιληπτή, να αρπάξει μετρητά ύψους 77.400 ευρώ και κοσμήματα, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια έγινε... καπνός, με τη βοήθεια άγνωστου συνεργού που την ανέμενε σε αυτοκίνητο. Όταν η παθούσα συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο περί απάτης απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Νέων Μουδανιών, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση της δράστιδας (κάτοικος σε οικισμό Ρομά της Ημαθίας), αλλά η ίδια δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί.

Η δικογραφία εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την 52χρονη (και τυχόν εμπλοκή της σε παρόμοιες πράξεις) όσο και για τον συνεργό της.

