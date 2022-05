Ηράκλειο

Αστυνομικός ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στη μέση του δρόμου

Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στη μέση του δρόμου, από το σύντροφό της, αστυνομικό.

Αστυνομικός ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στη μέση του δρόμου, στην περιοχή Πατέλες, στην Κρήτη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το ζευγάρι τσακωνόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Οι κάτοικοι της περιοχής που ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν ότι ο 35χρονος άνδρας χτυπούσε την κοπέλα του, περίπου 30 ετών, με το επεισόδιο να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Το περιπολικό έσπευσε και τότε οι αστυνομικοί αντίκρισαν μπροστά στα μάτια τους, τον άνδρα να τραβάει από το αυτοκίνητο την κοπέλα και να τη χτυπάει. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 35χρονο και ζήτησαν τα στοιχεία του, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο άνδρας επέμενε να αρνείται να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητά του. Μάλιστα η συμπεριφορά του περιγράφεται ως αντιδραστική, ενώ φαινόταν να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Η επίμονη άρνηση του άνδρα αλλά και η εριστική στάση του είχε ως αποτέλεσμα να πιαστεί στα χέρια με τον αστυνομικό που διενεργούσε τον έλεγχο, ενώ χρειάστηκε μετά από ώρα να μιλήσει η σύντροφός του, η οποία - προς μεγάλη έκπληξη των αστυνομικών - τους ενημέρωσε ότι ήταν ... συνάδελφός τους!

Ο 35χρονος συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα. Εις βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για διώξεις για ενδοοικογενειακής σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλου και απείθεια.

