Λακωνία

Φονικό τροχαίο στην Μονεμβασιά - Κουλουβάκος: είδαμε τον Χάρο μετα μάτια μας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του γιατρού, που έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ένα από τα θύματα του τροχαίου και κινδύνευσε η ζωή του.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντιρκό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε την Δευτέρα ο Βασίλης Κουλουβάκος, Γενικός Ιατρός Μονεμβασιάς, για το τροχαίο δυστύχημα που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.

"500 μέτρα πριν από το κέντρο της Μονεμβασιάς, με σταμάτησαν δύο παιδιά ότι υπάρχει τραυματίας που τον παρέσυρε αυτοκίνητο. Ηταν ζωντανός, αλλά πολύ βαριά τραυματισμένος. Μετά από 5-10 λεπτά είδα ένα αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα να τρέχει κατά πάνω μας και το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να τραβήξω έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα μου και φώτιζε με το κινητό του για να δω τον τραυματία, και να πέσουμε μαζί στην άκρη του δρόμου και δεν μας πάτησε". ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουλουβάκος.

"Είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας. Το ασθενοφόρο έκανε μιαμιση ώρα για να φτάσει στο σημείο του τροχαίου, διότι ήταν σε άλλο περιστατικό, σε χωριό. Αν δεν υπήρχε άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας, θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Εμένα μου έδινε την εικόνα ενός οδηγού που δεν είχε χάσει τον έλεγχο, αλλά ότι ήξερε που πήγαινε και τι έκανε. Ο τραυματίας πέθανε στο νοσοκομείο δύο ώρες μετά", ολοκλήρωσε τη μαρτυρία του ο κ. Κουλουβάκος.

Το βίντεο θα προστεθεί σε λίγα λεπτά...

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Ζήτησε από αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν ενώ απειλούσε τη γυναίκα του

Χαλκιδική: Της άρπαξε μια περιουσία “πουλώντας” της απολύμανση του σπιτιού

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του