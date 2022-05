Φωκίδα

Φυλακές Μαλανδρίνου: Κρατούμενος μαχαίρωσε φύλακα

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου στην Άμφισσα αργά το απόγευμα της Δευτέρας





Κατά την επιστροφή των κρατουμένων στα κελιά τους από τον απογευματινό προαυλισμό τους για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ένας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον φύλακα και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Ο φύλακας είναι κάτοικος Δεσφίνας και ηλικίας περίπου 37 ετών. Ο δράστης σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ισοβίτης και φέρει το όνομα «Βλάχος».

Ο φύλακες τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. το μαχαίρι πέρασε ελάχιστα χιλιοστά από το νεφρό του άτυχου φύλακα.

