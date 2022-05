Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: εργασίες για την αποκατάσταση στο “Στέκι στο Βιολογικό” (εικόνες)

Παρουσία της αστυνομίας, ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο Βιολογικό.

Παρουσία της Αστυνομίας ξεκίνησαν την Τρίτη, εκ νέου οι εργασίες στο κτίριο του βιολογικού, για τη δημιουργία βιβλιοθήκης, μετά τους βανδαλισμούς, που σημειώθηκαν το περασμένο Σάββατο.

Έξω από τον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπάρχουν δυνάμεις των ΜΑΤ.

Πριν από λίγες μέρες άγνωστοι κατέστρεψαν το πρώην “Στέκι στο Βιολογικό” το μέρος που είχε προετοιμαστεί για να δημιουργηθεί βιβλιοθήκη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης:

"Η κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια έχει εξαγγείλει την ίδρυση «Πανεπιστημιακής Αστυνομίας». Αντ’ αυτού το ΑΠΘ εξακολουθεί να βρίσκεται στο έλεος παρακρατικών ταγμάτων που τρομοκρατούν ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

Κάποιος θα πρέπει να ενημερώσει τον πρωθυπουργό των «εξαγγελιών» και των «διαγγελμάτων» ότι αντί για «Πανεπιστημιακή Αστυνομία», στα πανεπιστήμια κυριαρχεί η βία και η ανομία."

Πηγή: grtimes.gr

