Θεσσαλονίκη: επεισόδια στο ΑΠΘ (εικόνες)

Ένταση στο ΑΠΘ ενώ πραγματοποιούνται εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο "Στέκι στο Βιολογικό".

Επεισόδια πραγματοποιήθηκαν έξω από το κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών στο ΑΠΘ, το μεσημέρι της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, τα επεισόδια συνέβησαν μεταξύ κουκουλοφόρων και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες και αντικείμενα στον χώρο όπου γίνονται εργασίες για τη δημιουργία βιβλιοθήκης, στο πρώην “Στέκι Βιολογικού” που τελούσε υπό κατάληψη για 34 χρόνια.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία σύλληψη.

