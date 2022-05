Ηράκλειο

Ηράκλειο: ηλικιωμένος πυροβόλησε 35χρονο

Διαφορές όπλισαν το χέρι του ηλικιωμένου δράστη. Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή της Επισκοπής του δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου το μεσημέρι της Τρίτης.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ένας ηλικιωμένος, πυροβόλησε με καραμπίνα έναν 35χρονο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.

Τον νεαρό άνδρα που έφερε τραύμα στην ωμοπλάτη, εντόπισε ένα παιδί που κάλεσε και βοήθεια.

Ασθενοφόρο έσπευσε να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε χάσει πολύ αίμα.

Ο ηλικιωμένος που πυροβόλησε, συνελήφθη προκειμένου να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Οι δύο άνδρες όπως αναφέρουν κάτοικοι του χωριού φέρονται να είχαν προηγούμενες διαφορές. Ο ηλικιωμένος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, θεωρούσε ότι ο 35χρονος ήταν ο δράστης παλαιότερης κλοπής σε βάρος του και μάλιστα του είχε διαμηνύσει να μην τον ξαναενοχλήσει, γιατί "δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι".

Το σημερινό αιματηρό επεισόδιο, φέρεται να ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος είδε τον νεαρό άνδρα μέσα σε αποθηκευτικό χώρο ιδιοκτησίας του, όπως αναφέρουν κάτοικοι.

Πηγή: cretalive.gr

