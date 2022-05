Καβάλα

Γυναικοκτονία στην Καβάλα - Πρώην σύντροφος: ο δράστης επιχείρησε να με πνίξει δύο φορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα όσα αποκάλυψε για τον συζυγοκτόνο μια πρώην σύντροφος του



Σοκαρισμένη παραμένει η Καβάλα από τη δολοφονία της Άιντα, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, μέσα στο φαρμακείο της. Η 43χρονη φαρμακοποιός βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια του συζύγου της, ο οποίος τη στραγγάλισε, αφήνοντας ορφανά τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Όπως είπε πρώην σύντροφος του δράστη, ο 55χρονος είχε αποπειραθεί να την πνίξει δύο φορές, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όπως ανέφερε στο Mega η γυναίκα, με την οποία είχε δύο χρόνια σχέση, στην αρχή ο 55χρονος δημιουργεί την τέλεια εικόνα για τον χαρακτήρα του, τα πράγματα όμως αλλάζουν γρήγορα και δραματικά.

Η ίδια, μετά τις δύο απόπειρες εναντίον της, δεν τον κατήγγειλε στην αστυνομία και αποφάσισε να απομακρυνθεί.

Το πιο συγκλονιστικό είναι, πως επικοινώνησε με την Άιντα, όταν έμαθε ότι παντρεύτηκαν με τον 55χρονο και την προειδοποίησε για το βίαιο παρελθόν του.

Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή ο 55χρονος που δολοφόνησε την φαρμακοποιό σύζυγό του, μέσα στο φαρμακείο της, στην Καβάλα.

Στον δράστη απαγγέλθηε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο 55χρονος, ο οποίος έδινε κατάθεση για πάνω από πέντε ώρες, εμφανίστηκε μετανιωμένος και υποστήριξε πως τον τύφλωσε το ερωτικό πάθος.





Ειδήσεις σήμερα:

Μπακογιάννης - Θεοδωρικάκος “στα μαχαίρια” για την αστυνόμευση στην Αθήνα (βίντεο)

Κόρη Μανώλη Καντάρη: 11 χρόνια από την μαύρη μέρα, η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή

Eurovision - Ελλάδα: “παρατράγουδα” με διαρροή βίντεο από την πρόβα (βίντεο)