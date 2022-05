Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πάνω από 10 κιλά ηρωίνης σε βαλίτσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Χειροπέδες σε μια 26χρονη η οποία μετέφερε συνολικά 11 κιλά ηρωίνης και κοκαΐνης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Την 26χρονη συνέλαβαν μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.









Η ανακοίνωση της αστυνομίας





"Συνελήφθη 26χρονη γυναίκα που μετέφερε περισσότερα από 10 κιλά ηρωίνη και μισό κιλό κοκαΐνη