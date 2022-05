Ηράκλειο

Ηράκλειο: άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Τη σορό, βρήκε η καθαρίστρια του ξενοδοχείου, από την έντονη δυσοσμία που έβγαινε από το δωμάτιο.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 35 ετών σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης, η καθαρίστρια του ξενοδοχείου που διέμενε τον τελευταίο καιρό ο άνδρας, αντιλήφθηκε μια έντονη δυσοσμία έξω από το δωμάτιο του 35χρονου, ο οποίος - όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης - εργαζόταν περιστασιακά ως μάγειρας.

Η γυναίκα ενημέρωσε τη ρεσεψιόν και όταν μπήκαν στο δωμάτιο, αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 35χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα αιτία του θανάτου, ωστόσο η πρώτη εικόνα της αστυνομίας κάνει λόγο για παθολογικά αίτια.

