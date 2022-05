Ηλεία

Πύργος: η θλιβερή ιστορία του “άνδρα με το τσεκούρι” που εξαφανίστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ατύχημα, το bulling που υπέστη μετά την παραμόρφωσή του και το βίντεο που τον στοχοποίησε

Λίγες ημέρες πριν, ένα περιστατικό είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Πύργου, καθώς ένα βίντεο με έναν άνδρα που κρατούσε τσεκούρι και κυκλοφορούσε στον δρόμο, έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο 40χρονος Θύμιος αγνοείται από την περασμένη Τετάρτη, όταν και εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο Α.Τ. Πύργου προκειμένου να ζητήσει προστασία από τους ανθρώπους που του έκαναν την ζωή «κόλαση» – όπως αποδείχθηκε – για ένα στόρι στο Instagram.

Οι λεπτομέρειες ωστόσο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έκανε τον γύρο της Ελλάδας, στοχοποιώντας τον Θύμιο είναι αποκαλυπτικές, καθώς σύμφωνα με τοπικά μέσα, το σκηνικό φαίνεται να είναι στημένο για λόγους δημοσιότητας το οποίο στην συνέχεια συνοδεύτηκε από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία.

Την επόμενη μέρα του περιστατικού, πριν ακόμα κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο τα βίντεο και τα δημοσιεύματα, ο 40χρονος άνδρας μετέβη στο Τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό και εμφανίστηκε ξανά στις 4 Μαΐου μετά τα δημοσιεύματα και τα βίντεο, ζητώντας από τους αστυνομικούς να τον προστατεύσουν γιατί όπως τους τόνισε καθημερινά γινόταν αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών, με την διαφορά ότι τώρα το έστησαν για το Instagram, αναστατώνοντας την τοπική κοινωνία και κινητοποιώντας τις Αρχές. Από την επόμενη ημέρα, τα ίχνη του αγνοούνται, με την τοπική κοινωνία και τις Αρχές να κάνει αγώνα για τον εντοπισμό του.

Η θλιβερή ιστορία πίσω από τον Θύμιο

Η τοπική εφημερίδα «Πατρίς» αποκάλυψε την ιστορία του 40χρονου άνδρα που φαίνεται να έχει περάσει έναν "Γολγοθά" επισημαίνοντας ότι χρειάζεται βοήθεια. Στις προειδοποιήσεις που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα για τον μυστηριώδη άνδρα που φέρεται να τρομοκρατεί παιδιά τα βράδια, αναφερόταν ότι είναι παραμορφωμένος και περιγραφόταν σαν τον Φρέντι Κρούγκερ από την ταινία τρόμου «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες»!

Ο Θύμιος, έπεσε θύμα τροχαίου το 2008 ενώ εργαζόταν στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί το μισό του πρόσωπο και να διαλυθεί η άνω γνάθος. Από τότε τρώει και μιλά με μηχανική υποστήριξη. Από τότε, εγκαταστάθηκε στον Πύργο όπου ζει με ένα πενιχρό επίδομα.

Νεαροί, ακόμη και ανήλικοι, τον κοροϊδεύουν για την εικόνα του και πετούν πέτρες στο σπίτι του, με αποκορύφωμα το άγριο bullying που τον έβγαλε πρόσφατα εκτός εαυτού και προσπάθησε να φοβίσει κάποιους νεαρούς που τον πείραζαν μέσα στη νύχτα, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Βόλος: Μάνα αναγνώρισε το παιδί της ως δράστη ληστείας!

Ηράκλειο: άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο