Φλώρινα

Φλώρινα: καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης από τον πατέρα της

Ανατριχίλα προκαλούν οι αναφορές για τον άνδρα, ο οποίος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά από την εκκίνηση έρευνας. Πως οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να ξετυλίγουν το νήμα των αποκαλύψεων.

Μια σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με πιθανή υπόθεση κακοποίησης 12χρονης κοπέλας, από χωριό του Νομού Φλώρινας, από τον πατέρα της.

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες Τρίτη, αρχικά σε εκπαιδευτικούς του γυμνασίου της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι τρέχει στη σχέση της κοπέλας με τον πατέρα της, βάσει γεγονότων που τους μετέφερε η μαθήτρια.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, στην οποία έγινε η σχετική καταγγελία από τους εκπαιδευτικούς.

Η Αστυνομία πήρε κατάθεση από τον πατέρα, ενώ δρομολογήθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις για την κοπέλα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κοζάνης.

Σε περίπτωση που υπάρξουν περαιτέρω ευρήματα, θα ασκηθεί ποινική δίωξη στον πατέρα, του οποίου οι πράξεις ερευνάται το αν γινόταν κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του e-ptolemeos.gr, ο πατέρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, μόλις αναδείχθηκε η υπόθεση, όμως δεν τα κατάφερε και αυτή την στιγμή νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο.

Πηγή: e-ptolemeos.gr

