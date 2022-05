Χαλκιδική

Χανιά: έκλεψε ηλικιωμένο την ημέρα της… κηδείας του

Ποια σχέση είχε η γυναίκα με τον παππού μέχρι αυτός να φύγει από την ζωή και πως έφτασαν στα ίχνη της οι Αρχές, αφότου έκαναν «φτερά» τα χρήματα από τον λογαριασμό του μακαρίτη.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από την Τρίτη μια 47χρονη γυναίκα στην Κίσαμο που είχε κλέψει την τραπεζική κάρτα ενός άνδρα και είχε προχωρήσει σε διαδοχικές αναλήψεις αφαιρώντας από τον λογαριασμό του ανθρώπου το ποσό των 1.030 ευρώ.

Ειδικότερα επρόκειτο για μια Βουλγάρα η οποία πρόσεχε τον ηλικιωμένο άνδρα όσο εκείνος βρισκόταν εν ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ο ηλικιωμένος πέθανε η Βουλγάρα φαίνεται ότι δεν έχασε χρόνο και πήρε την τραπεζική κάρτα του παππού με την οποία έκανε ανάληψη χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό του.

Μάλιστα, επειδή δεν μπορούσε στην πρώτη ανάληψη να “σηκώσει” όλο το ποσό από την τράπεζα, έσπευσε την ημέρα μάλιστα της κηδείας του ηλικιωμένου, να ξαναπάει σε ΑΤΜ και να σηκώσει και το υπόλοιπο ποσό που βρισκόταν στον λογαριασμό.

Δυστυχώς, για εκείνη το παιδί του θανόντος που είχε πρόσβαση στον λογαριασμό του πατέρα του είδε τις αναλήψεις και ενημέρωσε αμέσως το Αστυνομικό τμήμα Κισάμου που μετά από έρευνα κατέληξε ότι πίσω από τις αναλήψεις κρυβόταν η 47χρονη Βουλγάρα που τον πρόσεχε όταν αυτός ήταν εν ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές της Κισάμου κινήθηκαν μεθοδικά και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο σπίτι της 47χρονης βρήκαν την τραπεζική κάρτα του ηλικιωμένου καθώς και αποδείξεις από τις αναλήψεις που έκανε.

