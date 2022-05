Ηράκλειο

Κρήτη: 4χρονη ήπιε αλκοόλ και κατέληξε σε νοσοκομείο

Οι γιατροί που εξέτασαν το παιδάκι στο Κέντρο Υγείας, ζήτησαν την μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε στο χωριό Μοίρες, στο νομό Ηρακλείου, με αφορμή την κατανάλωση αλκοόλ από ένα μικρό κοριτσάκι, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cretapost, το 4χρονο παιδάκι πήρε ένα ποτήρι που περιείχε ρακί και την ήπιε.

Οι γονείς του μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό πήγαν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς. Οι γιατροί έκριναν την μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξέταση.

Όπως αναφέρουν πηγές από το Βενιζέλειο, το κορίτσι υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως, ευτυχώς, ήταν καλά στην υγεία του καθώς όπως φαίνεται δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοό.

Το 4χρονο παιδί είχε επικοινωνία με το περιβάλλον και όλες οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν πως δεν είχε κανένα σύμπτωμα μέθης. Το κοριτσάκι έλαβε εξιτήριο και παρακολουθείται κατ’ οίκον.

