Λάρισα: Επίθεση πατέρα σε τρεις δασκάλους για μια γρατζουνιά (βίντεο)

Αγανάκτηση επικρατεί μεταξύ των εκπαιδευτικών για τον πατέρα που “μπούκαρε” στο σχολείο και χτυπούσε αδιακρίτως, στέλνοντας τον γυμναστή στο νοσοκομείο.

Σε αρένα μετατράπηκε σχολείο στη Λάρισα, όταν πατέρας μαθητή μπήκε μέσα και τα έβαλε με τρεις εκπαιδευτικούς.

Ο γονιός δεν έμεινε μόνο στις ύβρεις, αλλά σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα χτύπησε τρεις εξ αυτών, στέλνοντας μάλιστα στο νοσοκομείο τον έναν και ειδικότερα τον γυμναστή.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Ο Δ. Παπαποστόλου Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 πως «στο σχόλασμα, ο πατέρας μπήκε στο σχολείο και επιτέθηκε σε όσους εκπαιδευτικούς βρέθηκαν στον δρόμο του. Μπήκε μαινόμενος και χτύπησε τρεις εκπαιδευτικούς. Ο γυμναστής χτυπήθηκε αρκετά και μάλιστα πήγε στο νοσοκομείο. Αυτές είναι απαράδεκτες ενέργειες, που δημιουργούν κλίμα φόβου στο σχολείο».

«Μια γρατζουνιά είχε το παιδί του, όπως έχουν πολλά παιδιά που έρχονται στο σχολείο. Για μια αμυχή στο πρόσωπο, για μια γρατζουνιά… αντί να ζητήσει εξηγήσεις, που εμείς είμαστε πρόθυμοι πάντα να μιλήσουμε με τους γονείς… έγινε αυτό», είπε ο κ. Παπαποστόλου.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως:

«καταγγέλλει απερίφραστα τη βίαιη επίθεση – προπηλακισμό που δέχτηκαν αναίτια τρεις συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας από γονέα μαθητή που εισήλθε στο χώρο του σχολείου.

Τέτοιες συμπεριφορές που παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την σωματική ακεραιότητα είναι απόλυτα καταδικαστέες. Οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά που προσβάλει την τιμή και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών είναι καταδικαστέα και στην ουσία είναι ευθεία επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, πόσο μάλλον όταν συμβαίνει εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Μια τέτοια επίθεση διαταράσσει το παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου σπέρνοντας τον φόβο και την ανασφάλεια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί κατ’ επανάληψη έχουμε αναδείξει το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών χώρων τόσο για μας τους ίδιους αλλά κυρίως και για τους μαθητές μας. Δεν μπορεί να είμαστε απροστάτευτοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, στις διαθέσεις κακοπροαίρετων.

Απέναντι στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα (ελλείψεις προσωπικού, καθαριστές, σχολική στέγη ), το μεγαλύτερο όπλο μας είναι το ενιαίο μέτωπο εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Ο ενιαίος αγώνας όλων είναι η μοναδική απάντηση σε όλους αυτούς που επιχειρούν να απαξιώσουν το δημόσιο σχολείο.

Στα σχολεία της συνοικίας της Νέας Σμύρνης η τηλεκπαίδευση άφησε εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας πολλούς μαθητές που δεν είχαν την πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα και επέτεινε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από τον Δήμο Λαρισαίων, που θα στοχεύουν στην ενημέρωση και τη στήριξη των οικογενειών αυτών των ευάλωτων ομάδων, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο.

Διεκδικούμε: Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή για τους μαθητές αυτούς. Υλοποίηση ενισχυτικής διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους μαθητές Ρομά με στόχο την υποστήριξή τους σε θέματα φοίτησης. Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης των παιδιών στα σχολεία.

Εκπαιδευτικές δράσεις για την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νέων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων Ρομά. Μείωση της αναλογίας μαθητών ανά εκπαιδευτικό 1:12. Στελέχωση των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς με το σύνολο του εκπαιδευτικού, του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ‘’ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ ‘’ εκφράζει την συμπαράστασή του στους τρεις συναδέλφους εκπαιδευτικούς καθώς και στο Σύλλογο Διδασκόντων».

