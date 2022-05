Μαγνησία

Βόλος - τροχαίο: Ντελιβεράς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Τον Χάρο με τα μάτια του είδε το βράδυ της περασμένης Δευτέρα (09-05-2022) ένας 55χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία delivery, όταν κατά τη διάρκεια δρομολογίου για την παράδοση παραγγελίας παρασύρθηκε από ΙΧΕ αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Ο 55χρονος τραυματίστηκε στη γνάθο και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για να υποβληθεί σε επέμβαση. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 23:00 περίπου το βράδυ. Ο 55χρονος είχε μόλις παραλάβει παραγγελία από κατάστημα της πόλης και είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο για την παράδοση του πακέτου. Κινούνταν επί της οδού Κ. Καρτάλη, όταν χτυπήθηκε από ΙΧΕ αυτοκίνητο που βγήκε από την οδό Γαλλίας.

Το χτύπημα ήταν σφοδρό. Ο 55χρονος έπεσε στο οδόστρωμα με το όχημά του. Επί τόπου έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου. Η κίνηση στην οδό Κ. Καρτάλη «πάγωσε». Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου φαίνεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Η ίδια, σε εμφανή κατάσταση σοκ, φέρεται να δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή θόλωσε και νόμιζε ότι ο σηματοδότης ήταν πράσινος.

Ο 55χρονος χτύπησε στη γνάθο και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, κατά τ’ άλλα όμως είναι καλά στην υγεία του. Στο πλευρό του βρέθηκαν η οικογένειά του και συνάδελφοί του οι οποίοι ενημερώθηκαν για το συμβάν. Πρόκειται για ένα ακόμη τροχαίο με τραυματία εργαζόμενο σε delivery τους τελευταίους μήνες στον Βόλο και μάλιστα σε κεντρική οδό της πόλης.

Εργαζόμενοι του κλάδου μιλούν για κίνδυνο που διατρέχουν στους δρόμους καθημερινά, προκειμένου να βγάλουν το μεροκάματο. «Δυστυχώς ο κόσμος είναι θολωμένος. Πιάνουν τιμόνι και σκέφτονται τα προβλήματά τους. Το βλέπεις. Αλλοι είναι έτοιμοι για καβγά με το παραμικρό. Κι εμείς σε δύο ρόδες, για να βγει το μεροκάματο και να παραδώσουμε σωστά και έγκαιρα την παραγγελία, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες», περιγράφει στο taxydromos.gr, εργαζόμενος του κλάδου τους κινδύνους του επαγγέλματος με φόντο το προχθεσινοβραδινό ατύχημα

πηγή; taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: φωτιά σε αεροσκάφος την ώρα της απογείωσης (βίντεο)

Φλώρινα: καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης από τον πατέρα της

Δολοφονία Τοπαλούδη: Η ώρα της εισαγγελικής πρότασης για τους κατηγορούμενους