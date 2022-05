Μεσσηνία

Καλαμάτα: Μαχαίρωσε τον πατέρα του

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 41χρονος χτύπησε με μαχαίρι τον 67χρονο πατέρα του στον Αντικάλαμο Καλαμάτας, στην Μεσσηνία.

Το περιστατικό συνέβη στις 5 τα ξημερώματα όταν ο 67χρονος κοιμόταν, με το γιο του να τον τραυματίζει στον θώρακα.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε συγγενής που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Ο 67χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου χειρουργήθηκε και πλέον νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

