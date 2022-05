Φλώρινα

Φλώρινα - Βιασμός ανήλικης: τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

Η 12χρονη, έχει καταγγείλει τον πατέρα της ως φερόμενο δράστη του φρικτού περιστατικού.

Ένα ακόμη περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία από τον ίδιο της τον πατέρα, συνέβη στο Αμύνταιο της Φλώρινας.

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες Τρίτη, αρχικά σε εκπαιδευτικούς του γυμνασίου της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι τρέχει στη σχέση της κοπέλας με τον πατέρα της, βάσει γεγονότων που τους μετέφερε η μαθήτρια.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, στην οποία έγινε η σχετική καταγγελία από τους εκπαιδευτικούς.

Η Αστυνομία πήρε κατάθεση από τον πατέρα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, επιβεβαίωσε τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο πατέρας βρίσκεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Φλώρινας και αναμένονται τις εξετάσεις από το DNA στην 12χρονη μαθήτρια προκειμένου να διασταυρωθεί και να δουν αν ανήκει στον 35χρονο πατέρα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Η 12χρονη, η οποία παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενείται σε δομή πρόνοιας.

