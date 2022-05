Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ - Φιλοσοφική: Εισαγγελική έρευνα για εισβολή ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκαταρκτική έρευνα προκάλεσε καταγγελία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.



Προκαταρκτική έρευνα προκάλεσε καταγγελία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, ότι το πρωί της περασμένης Τετάρτης άγνωστοι μπήκαν σε αίθουσες του Νέου Κτιρίου της Σχολής και διέκοψαν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει έρευνα από την αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών και διερευνώμενο αδίκημα αυτό της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Στο ψυχιατρείο των φυλακών ο δράστης

Αντώνης Συκάρης: απεγκλωβίστηκε η σορός του ορειβάτη

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής