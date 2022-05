Λακωνία

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Στο ψυχιατρείο των φυλακών ο δράστης

Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, οδηγείται τελικά, ο 52χρονος που παρέσυρε και σκότωσε δύο ηλικιωμένους. Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.



Στο ψυχιατρείο κρατουμένων οδηγήθηκε ο 52χρονος από τη Μονεμβασιά που σκότωσε δύο ηλικιωμένους με το όχημά του το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωσή του:

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την απόλυτη ικανοποίηση των αιτημάτων του κου Κούγια προς την κα ανακρίτρια Σπάρτης, όπου ο κος Κούγιας ζήτησε αντί της κρατήσεώς του στις φυλακές, όπως θα συνέβαινε σ’ έναν υγιή ψυχιατρικά δράστη, την παραμονή του, αντί των φυλακών, σε ψυχιατρείο, όπου και θα διενεργηθούν τόσο ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, όσο και τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί το ακραίο ψυχωτικό επεισόδιο, το οποίο υπέστη ο δράστης, είτε εξαιτίας της χορηγήσεως επί 25 ημερών μεγάλων ποσοτήτων κορτιζόνης από γιατρό της περιοχής, είτε λόγω της κληρονομικής διπολικής διαταραχής, από την οποίαν πάσχει από 30ετιας η ηλικιωμένη μητέρα του, ανίατη ψυχιατρική πάθηση, η οποία εκδηλώθηκε σ’ αυτήν σε ίδια ηλικία με τον δράστη».

Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά συρροή.

Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι δεν θυμάμαι τίποτα για το περιστατικό.

