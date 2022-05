Ηλεία

Πύργος: η ΕΜΑΚ στη μάχη για τον εντοπισμό του Θύμιου

Μαραθώνιος ερευνών πραγματοποιείται για τον Θύμιο, που ήταν θύμα buling λόγω της δυσμορφίας του μετά από ατύχημα.

Ώρες αγωνίας για τον 40χρονο Θύμιο που αγνοείται εδώ και δέκα ημέρες από τον Πύργο Ηλείας.

Από εχθές βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών που "χτενίζει" την περιοχή για να εντοπίσει στοιχεία που θα οδηγήσουν στον 40χρονο άνδρα που παραμένει άφαντος για δέκατη ημέρα μετά το επεισόδιο bullying που δέχθηκε από δεκάδες άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ήρθαν στην περιοχή μετά από αίτημα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου και πραγματοποιούν έρευνες σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, εκεί όπου έβρισκε καταφύγιο τα τελευταία χρόνια ο Θύμιος.

Όπως πληροφορούμαστε μέχρι και την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε βρεθεί ούτε ένα στοιχεία που θα μπορούσε να οδηγήσει τις αρχές πιο κοντά στα ίχνη του 40χρονου άνδρα.

Πηγή: PatrisNews.com

