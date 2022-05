Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσαν άστεγο στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη.

Επίθεση δέχτηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας άστεγος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα, πίσω από την Παναγία Χαλκέων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες,, ένας από τους δύο δράστες τον χτύπησε με μαχαίρι στην κοιλιά.

Ο 50χρονος άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Αγνοείται Ιρανή αρσιβαρίστρια που μετείχε στο Παγκόσμιο νεανίδων

Αγία Σοφία: Το ατέλειωτο “μαρτύριο” του μνημείου

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Θανατηφόρος δόση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα