Άρτα: Διευθύντρια σχολείου δάγκωσε μαθητή ΑμεΑ

Πώς προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της στη μητέρα του αγοριού.

Μήνυση κατά της Διευθύντριας του Ειδικού Σχολείου Άρτας, κατέθεσε η μητέρα ενός 11χρονου μαθητή, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, η εκπαιδευτικός δάγκωσε το παιδί της στο πόδι... για να το συνετίσει!

Με σημάδια στα χέρια από γρατζουνιές αλλά και μελανιά στο πόδι, επέστρεψε ο 11χρονος Ανδρέας την Τρίτη από το σχολείο του. Η μητέρα περιγράφοντας το τι ακριβώς συνέβη ζητάει να αποδοθούν ευθύνες, αναφέρει στο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η Ευαγγελία Δεληγιάννη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το maxitisartas.gr, αναφέρει η μητέρα του 11χρονου αγοριού: "όταν πήγα να πάρω το παιδί μου από το σχολείο, είδα με έκπληξη ότι αυτό έφερε γρατζουνιές πίσω από το δεξί αυτί του και στους καρπούς των χεριών του. Η έκπληξή μου συνεχίστηκε όταν έφτασα σπίτι μας και άλλαξα ρούχα στο γιο μου και πήγα να τον κάνω μπάνιο, όπου εκεί, κατεβάζοντας τη φόρμα του, είδα μια τεράστια μελανιά δαγκωματιά στο μέσο του ποδιού του, μάλιστα πρόκειται για μια μελανιά όπου φαίνονται ίχνη δοντιών. Ο γιος μου είναι αυτιστικό παιδί και η συνομιλία μαζί του για να μου εξηγήσει τί συνέβη δεν είναι εύκολη, το μόνο που μου είπε είναι ότι "έπαθε μίμι".

Όταν η μητέρα απευθύνθηκε στο σχολείο η Διευθύντρια, φέρεται να παραδέχτηκε, ότι δάγκωσε τον 11χρονο , προκειμένου να τον απομακρύνει επειδή της τραβούσε τα μαλλιά

Η μητέρα του ανήλικου, αναφέρει: "Εγώ εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα, ακούγοντάς την να προσπαθεί στη συνέχεια να μου αιτιολογήσει τη συμπεριφορά της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενήργησε με αυτόν τρόπο επειδή δέχτηκε επίθεση από τον ανήλικο γιο μου! Μου δήλωσε ότι ήταν σε άμυνα, σε άμυνα ενάντια σε παιδί 11 χρονών".

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας, Κωνσταντίνος Τράμπας, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. "Η οικογένεια, υπέβαλε μήνυση και ανέφερε το συμβάν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θέλω να το πω αυτό, όχι ότι απλά κινήθηκαν άμεσα πριν καν φτάσει όπως ενημερώθηκα η εγγραφή αναφορά στην πρωτοβάθμια ήδη είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες."

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Παιδείας και όπως δήλωσε ο Γραμματέας του Υπουργείου παιδίας: "Έχουμε δώσει εντολή για ΕΔΕ και αν υπάρξουν ευθύνες για τον οποιοδήποτε θα αποδοθούν φυσικά ευθύνες. Είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο, ένα ειδικό σχολείο θέλει αυτοσυγκράτηση, θέλει ηρεμία θέλει συνέπεια και σεβασμό."

