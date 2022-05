Δωδεκανήσα

Κως: Κατηγορείται για απόπειρα βιασμών σε νεκροταφείο

Η καταγγελία του θύματος και το παρελθόν του κατηγορούμενου.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση θα καθίσει την 6η Ιουνίου 2022 ένας 55χρονος ημεδαπός.

Ο 55χρονος, κάτοικος της Κω, κατηγορείται ότι την 17η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30 και την 21η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00, στο νεκροταφείο της Κω, ενεργών με πρόθεση, και έχοντας αποφασίσει να τελέσει το έγκλημα του βιασμού, άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης του, η οποία και τις δύο φορές δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του.

Συγκεκριμένα, την 17η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:30 στον ανωτέρω τόπο, προσπάθησε να εξαναγκάσει με σωματική βία το θύμα σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

Αφού την αγκάλιασε, την έσπρωξε σε χωράφι δίπλα στο νεκροταφείο, την έριξε στο έδαφος, της έπιασε το στήθος, της έγλειψε τον λαιμό και το στήθος, την τράβηξε από τα μαλλιά και προσπάθησε να τη γδύσει με σκοπό να την εξαναγκάσει σε συνουσία, ενώ εκείνη όλη την ώρα αντιστεκόταν, τον απωθούσε με τα χέρια της και φώναζε. Η εκτέλεση της αξιόποινης πράξης του δεν ολοκληρώθηκε επειδή εμφανίστηκε τρίτο άτομο και αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή.

Περαιτέρω, την 21η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:00, στον ίδιο τόπο, ενώ το θύμα έφευγε από το νεκροταφείο, την πλησίασε, την τράβηξε από τα χέρια, την έσπρωξε προς το βαν του και επιχείρησε να τη βάλει μέσα σε αυτό με προφανή σκοπό να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση την προηγούμενη φορά, δηλαδή να την εξαναγκάσει σε ανοχή γενετήσιας πράξης. Η εκτέλεση της αξιόποινης πράξης του δεν ολοκληρώθηκε επειδή το θύμα έβαλε τις φωνές, με συνέπεια να εμφανιστεί τρίτο άτομο και να αναγκαστεί να την ελευθερώσει.

Σημειώνεται ότι έχει και στο παρελθόν κατηγορηθεί για βιασμό, για τον οποίο αθωώθηκε αμετάκλητα στον πρώτο βαθμό με την από 3 Ιουνίου 2013 απόφαση του Μικτού Ορκωτού δικαστηρίου Ρόδου, ενώ υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Καντιδενός.

Πηγή: dimokratiki.gr

