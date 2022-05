Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησε και μετά τον πήγε στο Κέντρο Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό έγινε σε στάνη ιδιοκτησίας του θύματος. Ο δράστης παρέδωσε και το όπλο του που είχε φυλαγμένο σε άλλη στάνη.

Συνελήφθη στην περιοχή της Σίνδου 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και τραυμάτισε σοβαρά 42χρονο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες ο 54χρονος μετέβη σε πρόχειρη εγκατάσταση αιγοπροβάτων στο Καλοχώρι, ιδιοκτησίας του 42χρονου φίλου του και πυροβόλησε εναντίον του με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ακολούθως, ο 54χρονος τον μετέφερε σε Κέντρο Υγείας και αποχώρησε. Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπός του δράστη ήταν να πυροβολήσει τον σκύλο του 42χρονου, ο οποίος τον είχε δαγκώσει.

Το κυνηγετικό όπλο που βρισκόταν σε άλλη πρόχειρη εγκατάσταση αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, παραδόθηκε από τον ίδιο και κατασχέθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Νεκροί δύο τουρίστες μέσα σε λίγες ώρες

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Πανσέληνος και ολική έκλειψη