Λάρισα

Λάρισα: έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε το κεφάλι της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα που έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε το κεφάλι της.

Μία ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας, μετά από πτώση στις σκάλες του σπιτιού της.

Το ατύχημα έγινε την Παρασκευή, όταν η γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε το κεφάλι της.

Γείτονας που άκουσε τις φωνές της κάλεσε το ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: onlarissa.gr

