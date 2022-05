Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό

Η σορός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Παραλίας.

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η σορός του εντοπίστηκε κοντά στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Η Άμεση Δράση ενημέρωσε την Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης και στο σημείο μετέβησαν περιπολικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού Σώματος.

Το πλήρωμα του σκάφους ανέσυρε την σορό του ηλικιωμένου, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

