Αχαΐα

Ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο φτωχή οικογένεια που κληρονόμησε μια περιουσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πατέρας και κόρη σκοτώθηκαν επιστρέφοντας από την υπογραφή της αποδοχής κληρονομίας. Ο τρίτος θάνατος που επηρέασε την πολύτεκνη οικογένεια.

Θρήνος στο χωριό Κάλφα του Δήμου Ερυμάνθου, όπου σήμερα γράφεται ο τραγικός επίλογος, του τροχαίου δυστυχήματος της 3ης Μαΐου, στην ΕΟ Πατρών – Τριπόλεως, λίγο έξω από τον οικισμό των Κυδωνιών.

Μετά τον 50χρονο οδηγό του αγροτικού οχήματος Βασίλη Κωστόπουλο, που σκοτώθηκε επί τόπου από την ανατροπή του αυτοκινήτου του, χθες εξέπνευσε στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ και η 19χρονη κόρη του Ιωάννα, η οποία ήταν συνεπιβάτης και είχε τραυματιστεί βαριά στο δυστύχημα, δίνοντας όλες αυτές τις ημέρες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο Βασίλης Κωστόπουλος, για άγνωστους λόγους εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με τον ουρανό της καμπίνας, πάνω στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, οι επιβαίνοντες εκσφενδονίστηκαν από το όχημα και κατέληξαν στο οδόστρωμα. Το νήμα της ζωής για τον Βασίλη Κωστόπουλο, πατέρα πέντε παιδιών, κόπηκε επί τόπου, ενώ η κόρη του κατέληξε χθες.

Ένα ολόκληρο χωριό στον Κάλφα Ερυμάνθου θρηνεί για τις απανωτές απώλειες. Το χτύπημα στην οικογένεια είναι πολλαπλό, αφού μετά την απώλεια του πατέρα, που κηδεύτηκε την περασμένη Κυριακή, σήμερα κηδεύει και την 19χρονη Ιωάννα, ενώ χθες κήδευε και τον παππού της, θείο του 51χρονου Βασίλη Κωστόπουλου που εξέπνευσε λίγες ώρες πριν από την εγγονή του.

Μάλιστα, το σκηνικό αυτής της τραγωδίας, έρχεται να συμπληρώσει μια σημαντική λεπτομέρεια που συζητείται στην περιοχή. Την ημέρα του δυστυχήματος, πατέρας και κόρη επέστρεφαν στο χωριό τους από την Πάτρα, όπου είχαν μεταβεί για να κλείσουν, όπως λέγεται, τις τελευταίες εκκρεμότητες μιας πολύ ευτυχούς συγκυρίας για την οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν οριστεί δικαιούχοι μιας μεγάλης περιουσίας, που αποτελείται από μερικά χωράφια και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που είχε μεταβιβάσει ο παππούς, που πέθανε και κηδεύτηκε χθες.

Το ευτυχές γεγονός θα άλλαζε προς το καλύτερο τη ζωή της πολύτεκνης οικογένειας, που είναι άνθρωποι του μόχθου και ασχολούνται με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, στο χωριό του Κάλφα.

Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, η ζωή μπορεί να ανατρέψει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη και αυτό συζητούν τις τελευταίες ημέρες στον Κάλφα, όπου το κλίμα είναι βαρύ.

Η οικογένεια σε κατάρρευση

Η οικογένεια Κωστόπουλου που μετράει τρεις κηδείες σε διάστημα δέκα ημερών, έχει καταρρεύσει, όπως λένε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» συγχωριανοί τους. Η 19χρονη Ιωάννα που κηδεύεται σήμερα στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό, ήταν το δεύτερο στη σειρά από τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Ο μεγαλύτερος γιός είναι 20 ετών και ο μικρότερος 14. Όλοι τους είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και το χωριό προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό τους, για να αντέξουν το κακό που τους βρήκε.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησε και μετά τον πήγε στο Κέντρο Υγείας

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Το Κρεμλίνο βρυχάται για την είσοδο Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ