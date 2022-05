Μεσσηνία

Καλαμάτα: κάρφωσε με μαχαίρι τον πατέρα του στον θώρακα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση από τον γιό του. Τι αποφασίστηκε μετά από την απολογία του δράστη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά από την απολογία του στην ανακρίτρια σήμερα το πρωί, ο 41χρονος, που τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε τον 67χρονο πατέρα του, ενώ αυτός κοιμόταν μέσα στο σπίτ τους.

Ο 67χρονος πατέρας του, που διακομίσθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας υποβλήθηκε σε εγχείριση.

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ευτυχώς εκτός κινδύνου, με τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και στην ωμοπλάτη.

Ο 41χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά ζητήματα και είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο φτωχή οικογένεια που κληρονόμησε μια περιουσία

Παλαιό Φάληρο: σκότωσε τη μητέρα του κι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας