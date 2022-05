Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εστιατόριο – Στο νοσοκομείο ο ιδιοκτήτης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική , μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο, στο κέντρο της πόλης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο διακομίστηκε ιδιοκτήτης κεντρικού εστιατορίου της Θεσσαλονίκης, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κατάστημά του, καθώς στην προσπάθεια να την σβήσει υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις 2.45 το απόγευμα στην κουζίνα του εστιατορίου. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του ιδιοκτήτη η φωτιά δεν επεκτάθηκε, ενώ δεν κινδύνευσαν θαμώνες του καταστήματος.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.

