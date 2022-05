Ηλεία

Πύργος - Θύμιος: Το ακραίο bullying και η αγωνία για την τύχη του

Άφαντος παραμένει εδώ μέρες, ο 40χρονος Θύμιος, που είχε καταγγείλει ότι δεχόταν μπούλινγκ. Η έκκληση του δημάρχου Πύργου, μέσω ΑΝΤ1.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Άφαντος παραμένει εδώ και τουλάχιστον δέκα ημέρες, ο 40χρονος Θύμιος στον Πύργο, που είχε καταγγείλει ότι δεχόταν μπούλινγκ, εξαιτίας της παραμόρφωσης στο πρόσωπό του, μετά από τροχαίο.

Ο Δήμαρχος της πόλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τον καλεί να δώσει σημεία ζωής και υπόσχεται να τον βοηθήσει.

Οι τελευταίες εικόνες από τον Θύμιο, που έχουν καταγραφεί σε βίντεο, είναι να κυνηγά στους δρόμους του Πύργου ένα αυτοκίνητο - οι επιβάτες του οποίου τον περιγελούσαν και του πετούσαν δυναμιτάκια. Ο Θύμιος κρατούσε στα χέρια ένα ξύλο....θέλοντας να τους φοβίσει, για να πάψουν να του ασκούν μπούλινγκ!

Μάλιστα, ο 40χρονος Θύμιος πήγε και δυο φορές στο Αστυνομικό Τμήμα, ζητώντας προστασία. Έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Ο δήμαρχος Πύργου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απευθύνει έκκληση τόσο στον ίδιο όσο και σε φίλους του να επικοινωνήσουν με το δημαρχείο. «Εάν μας ακούει, κάποιοι φίλοι του ακούσουνε, να έρθουν στο Δημαρχείο και να το δούμε ανθρώπινα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. θα μου πείτε γιατί δεν γινόντουσαν πριν. Διότι αγνοούσαμε και το πρόβλημα αυτό, ήταν ένας άνθρωπος απομονωμένος», δήλωσε ο Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.

Ο Θύμιος έπεσε θύμα μιας παρέας νεαρών, οι οποίοι θέλησαν να παίξουν μαζί του - και στη συνέχεια να αναρτήσουν στο διαδίκτυο κάποια βίντεο με....τα κατορθώματά τους.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε την δυνατότητα από το θεσμικό πλαίσιο, να του δώσουμε μια οικονομική ενίσχυση απ' το ταμείο του Δήμου, με απόφαση του Δ.Σ, όπως έχουμε κάνει για άλλους αναξιοπαθούντες. Και ως γιατρός αλλά και με την υπηρεσία της πρόνοιας, να αναλάβουμε τις ενέργειες ως επισπεύδουσα Αρχή να δούμε κατά πόσο μπορεί ιατρικά να βοηθηθεί», ανέφερε ακόμα ο δήμαρχος Πύργου.

Οι Αστυνομικές Αρχές, αναζητούν τον 40χρονο - όπως και τους νεαρούς που έτσι για τη πλάκα τους - τάραξαν τον ευαίσθητο ψυχισμό ενός ταλαιπωρημένου ανθρώπου.

