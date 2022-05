Ηλεία

Θύμιος: προσαγωγές για το bullying στον Πύργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση στο σπίτι του αγνοούμενου Θύμιου Μπουγά.

Δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση με βεγγαλικά στο σπίτι του Θύμιου Μπουγά, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου.

Ο νέος που στιγματίστηκε μετά την κυκλοφορία εικόνων του με τσεκούρι, δέχθηκε στη συνέχεια bullying και λίγες μέρες αργότερα, εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν στην κατοχή τους βίντεο με τη δράση των νεαρών που πέταξαν τα βεγγαλικά στο σπίτι του.

Στο εν λόγω βίντεο διακρίνονται εκτός από τα άτομα και οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Πηγή: patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά – Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τα ελαφρυντικά που θα ζητήσει

Τελικός Eurovision 2022: Η Ουκρανία η μεγάλη νικήτρια

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε φορτηγό με ψάρια (εικόνες)