Τροχαίο - Κοζάνη: γιατροί επανέφεραν στην ζωή 13χρονο επιβάτη μηχανής (εικόνες)

Χωρίς σημάδια ζωής μεταφέρθηκε το παιδί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο πατέρας του αγοριού.

Ένα παιδί μόλις 13 ετών χαροπαλεύει μετά το φοβερό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον Κρόκο.

Η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας του, που επίσης τραυματίστηκε, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Με ΚΑΡΠΑ οι γιατροί του Μαμάτσειου επανέφεραν το παιδάκι (ηλικίας περίπου 13 ετών) που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον Κρόκο Κοζάνης, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα του συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που εξετάζει η τροχαία Κοζάνης με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει εμφανή σημάδια ζωής, όμως οι γιατροί, κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και γίνονται περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να αποφασιστεί αν θα γίνει διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σοβαρά τραυματισμένοςείναι και ο πατέρας του 13χρονου, η κατάσταση του οποίου όμως δείχνει να είναι καλύτερη σε σχέση με το παιδί. Και οι δυο τους φορούσαν κράνος.

Προανάκριση για τα ακριβή αιτία του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Κοζάνης.

Πηγή: Kozan.gr





