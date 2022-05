Ιωάννινα

Ιωάννινα: αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Στην περιοχή, έπαιζαν και αθλούνταν παιδιά, που είδαν το τρομακτικό σκηνικό.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Κιάφας στα γήπεδα 5x5, στα Ιωάννινα, μετά τον άγριο καυγά δύο ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, δύο ανήλικοι αλλοδαποί, 15 ετών καβγάδισαν με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο, αλβανικής καταγωγής να τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και διακόμισε και τους δύο ανήλικους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το τραύμα του ανήλικου δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του ενώ ελαφρά τραυματισμένος από τον καβγά είναι και ο συνομίληκός του.

Το συμβάν έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια πολλών παιδιών που βρίσκονταν στο σημείο για να παίξουν

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνά το Α.Τ Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv-news.gr

