Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Γαλάζιος καρχαρίας... έκανε την εμφάνισή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς βρέθηκε στα ρηχά του Μύτικα



Ένας γαλάζιος καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τον ιχθυολόγο Χρήστο Λοβερδο Στελακατο. «Είναι ακίνδυνος και ένα δείγμα των πολλών κατοίκων της θάλασσας που ζούμε. Ο γαλάζιος καρχαρίας φτάνει σε μήκος τα 3,8 μέτρα και βάρος τα 390 κιλά, αν και ο μέσος όρος είναι γύρω στα 200. Είναι ένα είδος σχεδόν απειλούμενο και κινδυνεύει από τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος από τον γαλάζιο καρχαρία» αναφέρει.

Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν 35 είδη καρχαριοειδών που τρέφονται κυρίως με ψάρια. Ο πιο συνηθισμένος καρχαρίας στα ελληνικά νερά είναι ο γλαυκοκαρχαρίας ή γαλάζιος καρχαρίας (Prionace glauca), όπως αυτός που βρέθηκε στο Μύτικα.

Ακολουθεί κοπάδια ψαριών για να τραφεί, μπορεί να εισέλθει σε κόλπους και να παρατηρηθεί σε ρηχά νερά. Υπολογίζεται πως 10 με 20 εκατομμύρια καρχαρίες του συγκεκριμένου είδους σκοτώνονται κάθε χρόνο από ψαράδες. Το κρέας τους χρησιμοποιείται τόσο ως τροφή όσο και από τη φαρμακοβιομηχανία.

πηγή: agriniosite.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Δευτέρα

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κιλκίς: Έκαναν παράνομες ανασκαφές στο δάσος