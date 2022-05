Λευκάδα

Λευκάδα - τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοίχο

Ο οδηγός του οχήματος, έχασε τη ζωή του μετά από την εκτροπή του οχήματος.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και "καρφώθηκε" σε τοίχο, στη Λευκάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προσέκρουσε σε πινακίδα και εν συνεχεία σε τοίχο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στην άνοδο της οδού Αναπαύσεως.

Πηγή: lefkadapress.gr

