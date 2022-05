Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Άστεγος διαμελίστηκε σε κάδο πολτοποίησης απορριμμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτός θάνατος για άστεγο στην Αλεξανδρούπολη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 40χρονος το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 12, όταν ο άνδρας ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν άστεγος, πλησίασε τον ρομποτικό κάδο πολτοποίησης απορριμάτων, που βρίσκεται μπροστά από το Ιστορικό Μουσείο της πόλης με σκοπό να ψάξει τα σκουπίδια.

Ωστόσο, η πόρτα του ρομποτικού κάδου έκλεισε αυτόματα με αποτέλεσμα να τον κόψει στα δύο και το μεγαλύτερο μέρος του σώματός του να εγκλωβιστεί μέσα στον πολτοποιητή.

Σοκαρισμένοι αύτοπτες μάρτυρες έτρεξαν στο σημείο να βοηθήσουν, αλλά η κατάσταση του άνδρα ήταν πολύ σοβαρή. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Λίγα λεπτά αργότερα το σώμα του άτυχου άνδρα ανασύρθηκε διαμελισμένο.

Πηγή: e-evros

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαχάρω: Θρήνος για το βρέφος που πέθανε

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης ταυτόχρονα!

Κάτω Πατήσια: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία μαθητή