Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε, μάνα, σύζυγο και κόρη!

Ο άνδρας, συνελήφθη από τις αρχές. Τι αναφέρει στην καταγγελία της η σύζυγός του.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στον καταυλισμό των Ρομά στα Δύο Αοράκια, με τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου να χτυπάει την 39χρονη σύζυγο του ενώ όταν παρενέβη η μητέρα του και η κόρη του δε δίστασε να τις χτυπήσει και αυτές.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία η 39χρονη γυναίκα, ο σύζυγός της την χτύπησε με τα πόδια και τα χέρια του σε διάφορα σημεία του σώματός της. Επίσης, κρατώντας ένα μεταλλικό αντικείμενο την χτύπησε στην πλάτη. Από τη μανία του δεν γλίτωσε ούτε η κόρη του αλλά ούτε και η μητέρα του. Η 19χρονη κόρη δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Ο 40χρονος δεν σταμάτησε εκεί καθώς επιτέθηκε και στην ίδια του τη μητέρα αφού σύμφωνα με την καταγγελία, την γρονθοκόπησε στην κοιλιά και την εξύβρισε. Η Αστυνομία ενημερώθηκε και συνέλαβε τον 40χρονο ο οποίος θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.

