Θεσσαλονίκη: καραμπόλα στα Μάλγαρα

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσε η σύγκρουση λίγο πριν από τα διόδια των Μαλγάρων.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, από καραμπόλα πέντε οχημάτων που σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, λίγο πριν τα διόδια των Νέων Μαλγάρων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν τέσσερα ΙΧ και ένα φορτηγό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, λόγω της σύγκρουσης δημιουργήθηκαν ουρές περίπου τριών χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κατερίνη.

