Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Ανατροπή για τον διαμελισμό άνδρα σε κάδο απορριμμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν πρόκειται για άστεγο άνδρα, όπως είχε αρχικά ειπωθεί. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως.

Ανατροπή στο τραγικό συμβάν που έλαβε χώρο το πρωί της Δευτέρας στην Αλεξανδρούπολη, όπου άνδρας διαμελίστηκε κάδο απορριμμάτων.

Αρχικά ειπώθηκε πως επρόκειτο για άστεγο άνδρα, ο οποίος έψαχνε τροφή στα σκουπίδια, όμως, όπως φαίνεται, ήταν ένας άνδρας κάτω των 40 ετών, ο οποίος πέταξε κατά λάθος σακούλα με τα φάρμακά του.

Όταν το αντιλήφθηκε και αγνοώντας τον κίνδυνο, έσκυψε μέσα στον αυτόματο κάδο, ο οποίος τον συνέθλιψε και τον διαμέλισε.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής αρχικά και του Δήμου στη συνέχεια, έψαξαν όλο το σύστημα του κάδου, είτε αναζητώντας κάποια στοιχεία για το τραγικό συμβάν αλλά στη συνέχεια και για να καθαρίσουν το συγκεκριμένο σύστημα.

Στο σημείο βρέθηκε μάλιστα από την πρώτη στιγμή και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Δαστερίδης, ενημερώνοντας συνέχεια τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος έτσι και αλλιώς έβλεπε όσα διαδραματίσθηκαν από το γραφείο του που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Το τραγικό συμβάν πιθανόν να έχει και συνέχεια, ίσως με τυχόν αναζήτηση ευθυνών .

Το φριχτό δυστύχημα προκάλεσε σοκ τόσο στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, όσο και στους διασώστες που μετέβησαν στο σημείο για την ανάσυρση της σορού του άνδρα.

Πηγή: evros -news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Kalush Orchestra: Υποδοχή με λουλούδια στην Ουκρανία (εικόνες)

Άγιος Παντελεήμονας: ροζ εκβιασμός για 50000 ευρώ

“Το Πρωινό” - Καπουτζίδης: H Eurovision και η δήλωση που του έδωσε το “12αρι” στο Twitter (βίντεο)