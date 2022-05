Φλώρινα

Φλώρινα: Αρκούδα στο κέντρο της πόλης! Την “κυνήγησαν” αδέσποτα (βίντεο)

Αρκούδα "κατέβηκε" απο το βουνό, τις μεταμεσονύκτιες ώρες, στην πόλη της Φλώρινας.

Αρκούδα «κατέβηκε» μεταμεσονύκτιες ώρες στην πόλη της Φλώρινας από το βουνό, ωστόσο τα αδέσποτα της περιοχής την ανάγκασαν να κατευθυνθεί άμεσα στο δάσος. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου εξηγεί τον λόγο που επισκέπτονται αυτή την περίοδο κατοικημένες περιοχές.

«Αυτό το διάστημα είναι η περίοδος αναπαραγωγής για τις αρκούδες, οπότε η κινητικότητα είναι σίγουρα αυξημένη. Ο βασικός λόγος για να βρεθεί σε μια κατοικημένη περιοχή είναι το φαγητό. Η αναπαραγωγική περίοδος προϋποθέτει για τις αρκούδες και αυξημένες διατροφικές ανάγκες» αναφέρει ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου.

Όπως θα δείτε στα παρακάτω βίντεο η αρκούδα τρέχει μέσα στην πόλη της Φλώρινας σαν κάτι να την ανησυχεί, ενώ στο επόμενο βίντεο φαίνεται ότι αδέσποτα σκυλιά της περιοχής την κυνηγούν, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή.

Επιπλέον, ο κ. Στεφάνου συμπληρώνει ότι εκτός από την εύρεση τροφής, μπορεί η αρκούδα να έχει μετακινηθεί, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. «Η συγκεκριμένη μπορεί να μην είχε ζωτικό χώρο, διότι υπήρχαν πιο μεγάλες από αυτή, με αποτέλεσμα να αναζητήσει άλλο μέρος κι έτσι να «κατέβει» στην πόλη της Φλώρινας. Όμως, να τονίσουμε στους πολίτες ότι είναι απλά ένα πέρασμα του ζώου και δεν υπάρχει προθυμία εγκατάστασης. Έχει συμβεί στο παρελθόν κι άλλες φορές και είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί».

Σε περίπτωση που υπάρξει συνάντηση με αρκούδα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου δίνει τις εξής συμβουλές αντιμετώπισης:

«Πρώτα να υπάρξει ψυχραιμία, διότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η αρκούδα δεν κυνηγάει ανθρώπους. Δεύτερον, να μην κινηθεί προς την αρκούδα, ιδίως αν υπάρχει και μικρό δίπλα της. Τρίτον, να δείξει πως δεν επιθυμεί να την παρενοχλήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τέταρτον να της δώσει οδό διαφυγής, εφόσον τη συναντήσει σε κλειστό χώρο».

Όσο για το εάν κινδυνεύουν οι κάτοικοι της περιοχής ο κ. Στεφάνου προσθέτει ότι δεν υπάρχει θέμα κινδύνου, ενώ σπάνια θα δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα. «Το να κυκλοφορούν σε χώρους με τεράστιο όγκο δεν είναι επικίνδυνο. Ωστόσο, εάν κάποιος συναντήσει μία αρκούδα στην αυλή του ή σε κάποιο μονοπάτι που είναι «κλειστά», πρέπει να της δώσει όσο περισσότερο χώρο γίνεται και να μην κατευθυνθεί προς τα πάνω της».

