Ηλεία

Εξαφάνιση Θύμιου: καταγγελία για ολιγωρία των Αρχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθυστερήσεις και ολιγωρία καταγγέλλουν οι εθελοντές που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του Θύμιου.

Κατηγορίες για ολιγωρία και καθυστερήσεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 39χρονου Θύμιου Μπουγά από τον Πύργο της Ηλείας, εκφράζονται από τους ανθρώπους που εδώ και μέρες επίσημα τον αναζητούν, καθώς όπως αναφέρουν, ακόμα δεν έχει ζητηθεί κάποια εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να ανοιχθεί το σπίτι όπου διέμενε μέχρι και την ημέρα που δέχτηκε την επίθεση από την συμμορία των νεαρών.

Ένα από τα βασικά θέματα που έχουν προκύψει και πρέπει άμεσα να απαντηθεί, είναι το αν ο 39χρονος κατά την εξαφάνιση του πήρε μαζί και το μηχάνημα που τον βοηθάει, ώστε κάθε φορά να σιτίζεται. Ο 39χρονος μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2008 αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα παραμόρφωσης με αποτέλεσμα να μιλάει και να τρώει με μηχανική υποστήριξη διαφορετική για κάθε σκοπό.

Σύμφωνα με εκείνους που τον αναζητούν, από τις 11 Μάϊου όταν εμφανίστηκαν σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας προκειμένου να δηλώσουν την εξαφάνιση του, το σπίτι επί της οδού Αριστοτέλους στον Πύργο όπου διέμενε ο Θύμιος πρέπει άμεσα να ανοιχθεί ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Η εικόνα του σπιτιού και των πραγμάτων του, θα φανερώσει την οικειοθελή ή άτακτη εξαφάνιση του.

Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι πως αν κι όλοι στον Πύργο και στην γειτονιά του γνώριζαν τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε ο Θύμιος, ακόμα και για τις επιθέσεις που δεχόταν και το bullying που καθημερινά του ασκούσε η ομάδα των νεαρών, ωστόσο κανένας δεν κατήγγειλε το παραμικρό στις Αρχές με τον 39χρονο να ζει για μεγάλο διάστημα έναν πραγματικό εφιάλτη.

Όπως αναφέρουν οι εθελοντές του επιστημονικού forum «Στο επίκεντρο του ανθρώπου» που βρίσκονται πίσω από την δήλωση εξαφάνισης του 39χρονου όλα ξεκίνησαν στις 7 Μαΐου κι όταν ενημερώθηκαν από τα Μέσα για την υπόθεση του ατόμου με το τσεκούρι που έσπερνε τον τρόμο στον Πύργο Ηλείας. Από την ενημέρωση που είχαν από τους εθελοντές της Πελοποννήσου με τους οποίους συνεργάζονται από το 2016, η ιστορία ήταν ψευδής σε βάρος ενός ΑμεΑ.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το επιστημονικό δυναμικό και οι φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί το forum, ώστε να συμβάλλουν στην αποκατάσταση του παραμορφωμένου προσώπου του, να διεκπεραιώσουν νομικές, διοικητικές διαδικασίες, για να ξαναπάρει το επίδομα και όλα όσα δικαιούται.

Στις 08/05/2022 οι λύσεις είχαν βρεθεί, ωστόσο δυο ημέρες μετά στον Πύργο κανένας δεν μπορούσε να εντοπίσει τον 39χρονο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν που η ομάδα του forum ενημερώθηκε ότι η τελευταία εμφάνιση του ΑμεΑ ήταν στις 4 Μάη στο ΑΤ Πύργου όπου είχε πάει αιτούμενος προστασία, όπως είπαν.

«Οι ανησυχίες μας εντάθηκαν όταν διαπιστώσαμε ότι ουδείς τον αναζήτησε μέχρι έναρξης της επικοινωνίας μας. Δηλώσαμε προφορικά στο ΑΤ Πύργου ότι την επομένη θα κινήσουμε την διαδικασία ενεργοποίησης του Silver Alert».

Στις 11/05/2022 εθελοντής του forum εμφανίστηκε στο ΑΤ της περιοχής του στην Αθήνα, προχωρώντας στη δήλωση και σύνταξη της αναφοράς. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την επομένη το πρωί και μόλις έλαβε το έγγραφο το προώθησε ώστε να ξεκινήσει το Alert και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση 8 ημέρες μετά.

Δεν έχει ταυτότητα

Όπως αναφέρουν το alert εξακολουθεί να είναι ενεργό, καθώς κάθε πληροφορία που θέλει την ανεύρεση του είναι 100% ανυπόστατη.

Επίσης είναι σημαντικό το γεγονός πως ο 39χρονος κυκλοφορεί χωρίς ταυτότητα, καθώς εδώ και χρόνια έχει καταργηθεί με αποτέλεσμα να μην λαμβάνει ούτε και το επίδομα που δικαιούται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Θύμιος δεν υπάρχει περίπτωση να κρύβεται κάπου μόνος του, καθώς πρέπει να τρώει που σημαίνει πως κάποιος θα τον έβλεπε. Από την άλλη αν έχει ζητήσει προστασία από κάποιον, αυτός είτε θα τον είχε πείσει να εμφανιστεί μετά τις διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση του, είτε θα είχε ενημερώσει επίσημα τις Αρχές πως είναι καλά και θα είχε σταματήσει η διαδικασία αναζήτησης.

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία εφήβου: η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 14χρονου

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Ο Βασίλης Δεληκούρας ενισχύει την διοικητική ομάδα

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο διάλογος - σοκ με την Τζωρτζίνα πριν την ανακοπή (ηχητικό ντοκουμέντο)