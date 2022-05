Λάρισα

Λάρισα: Νεκρός από ηλεκτροπληξία στο σπίτι του

Οι περίοικοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα, που "κεραυνοβολήθηκε" από το ρεύμα.

Νεκρός εντοπίστηκε 65χρονος άνδρας στον αύλειο χώρο της εξοχικής κατοικίας του, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, στο Πολυδένδρι Αγιάς.

Το σώμα του 65χρονου βρήκαν περίοικοι, οι οποίοι και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις εκτιμάται ότι ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογικών εργασιών που πραγματοποιούσε στο εξοχικό του.

Από την Αστυνομία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

